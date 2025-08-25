Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 11:46h.

Lo último que se sabe sobre Matilde, la mujer desaparecida, es que sus pertenencias han aparecido en una basura del hotel donde se quedaba

La Policía de Indonesia está investigando la desaparición de la española María Matilde Muñoz Cazorla, una mujer de 72 años que viajó al país en junio y de la cual no se ha vuelto a saber nada más. La turista española visitó la isla de Lombok y tras dos meses desaparecida se han encontrado sus pertenencias en una basura del hotel donde se hospedaba, aunque entre ellas no había ninguna de valor.

La amiga de Matilde ha entrado en directo en 'En boca de todos' para informar sobre la última hora sobre la desaparecida. Olga ha contado que ha habido una serie de negligencias en la investigación: "Hemos ejercido de investigadores la familia y los amigos porque hemos estado abandonados por el MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)".

Olga se ha mostrado indignada por la desorganización que existe en la búsqueda de su amiga: "Hemos tenido que movernos nosotros. Nos indigna que haya pasado tanto tiempo para que empiecen a hacer cosas. Esto es inaudito y la familia está sufriendo".

Tras esto, la amiga de Matilde ha confesado que ella cree que el hotel donde se hospedaba tiene algo que ver con la desaparición: "Que el hotel está implicado nos lo tememos cien por cien. Creemos que es un móvil económico".

Además, el presentador David Aleman ha recordado que se envió un mensaje desde el móvil de la desaparecida, pero Olga ha mencionado que no era su amiga, sino que se estaban haciendo pasar por ella: "Alguien la retuvo y manipuló su móvil para ganar tiempo y para despistar".

