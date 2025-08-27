Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 12:55h.

Un hombre ha sido detenido después de atropellar con su furgoneta a su vecino tras años de discusiones por una linde

Un hombre ha sido detenido en El Molaret (Alicante) después de atropellar mortalmente a su vecino. La guerra de estos dos vecinos viene de una rivalidad que comenzó hace seis años. Ha habido denuncias, altercados y discusiones por una valla que interfiere con la finca de uno de ellos.

La última disputa ha terminado en tragedia después de que David, el agresor, esperó a su vecino, dio marcha atrás, cogió carrerilla y aceleró llevándose por delante a Edwin cuando salía de su casa. Por si el impacto no fuera suficiente el vecino abandonó el lugar y dejó a la víctima herido en el suelo. David tardó unos 30 minutos en llamar a la ambulancia.

Los familiares de Edwin se mostraban muy afectados en una conexión en directo con 'En boca de todos' por lo que había pasado. "Él no quería pelear, él solo quería grabar porque sabía lo que había", comentaba uno de ellos. La tía de Edwin aseguraba que estaba aterrada por lo sucedido: "Claro que tenemos miedo de salir. No le ha importado nada acabar con la vida de un niño sano, bueno, trabajador... Estábamos vigilados por todos lados, siempre estaban ellos quejándose. Mi sobrino estaba grabando porque algo vio".

La versión de Jesús, el amigo del agresor

Jesús no ha defendido la conducta de su amigo, pero también ha asegurado que el otro vecino discutía con él continuamente: "Considero que ha sido una desesperación de tantos problemas que han tenido por el tema de las vallas. No es normal lo que David ha hecho, pero tampoco es normal que la otra persona se pusiera en la situación que se ponía siempre... Se encaraba con él".

El amigo del presunto asesino ha señalado que David no quería matarle: "Es posible que fuese intencionado pero no con el ánimo de matar, sino de asustarle. No justifica la acción". Sin embargo, Jesús ha confesado que no entiende el motivo de no llamar a emergencias cuando le atropelló.

"Si le tuviese delante le pegaría un tortazo. Pienso en su mujer y en los hijos pequeños que tiene. Estoy jodido porque no sé qué puñetas le ha pasado a David. ¡David no es así! Yo le conozco", ha comentado Jesús.