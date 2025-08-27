Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 11:51h.

Una mujer trans ha sido puesta en libertad después de cometer presuntamente una agresión sexual a un joven de 15 años

Una mujer trans ha sido detenida por la Policía después de haber cometido presuntamente una agresión sexual a un menor de edad. Los hechos han ocurrido en el municipio madrileño de Parla el pasado miércoles 21 de agosto en torno a las dos de la mañana cuando el adolescente de 15 años paseaba por un parque con uno de sus amigos.

Lo que habría sucedido es que los jóvenes habrían encontrado a la mujer discutiendo y huyendo de su pareja. Tras intentar ayudar a la mujer, uno de ellos habría sido víctima de tocamientos, se habría ido y posteriormente el adolescente de 15 años habría sido agredido sexualmente.

La mujer ha sido puesta en libertad después de dar explicaciones a la Justicia durante el fin de semana. Las dos familias de los menores se han mostrado muy indignadas con que la agresora esté libre. 'En boca de todos' ha hablado en exclusiva con la madre de uno de los menores agredidos.

"Mi hijo llamó a la Policía desde su teléfono móvil para avisar que fuera alguien, que había una chica que estaba siendo perseguida por alguien", ha explicado la madre. Tras esto, ha recordado lo que su hijo le contó sobre la agresión sexual: "La chica le fue a dar dos besos y a continuación le metió, o sea, le fue a tocar sus genitales por encima, los pantalones. Y le dijo, ¿qué tienes ahí?"

"Mi hijo se retiró y le dijo, no, no, yo estoy comprometido. Entonces el personaje fue ya a tocar al otro. El otro sí consintió, sí se dejó. Y después de tocarle un poquito, como la Policía volvió por allí, y esta chica no quería por lo que fuera que la viera", ha revelado la madre.

El menor se habría sentido asqueado de lo que estaba viendo. "Mi hijo se quedó separado unos metros, le empezó a dar un poco de asco lo que estaba viendo. Mi hijo contó lo que había visto y que estaba preocupado por su amigo", ha narrado la madre del agredido.

"Acompañaron a mi hijo a casa, mi hijo estaba muy nervioso, porque sentía como que le habían tocado, pero estaba preocupado por su amigo. Mi hijo venía con vómitos", ha asegurado la madre en último lugar.