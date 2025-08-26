Alberto Samperio 26 AGO 2025 - 13:39h.

El humorista catalán se ha defendido de las críticas recibidas y ha tenido un enfrentamiento con Antonio Naranjo

Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán a los 67 años, víctima del cáncer que padecía desde 2021

El humorista catalán Toni Albà ha sido denunciado por Jorge Antonio Azcón para que la Justicia investigue un posible delito de injurias e incitación al odio. El cómico ha vuelto a estar en el centro de la diana de todas las polémicas después de publicar un tuit bastante cuestionable contra Javier Lambán, el expresidente de la Comunidad de Aragón y predecesor de Azcón.

"Nunca me alegro de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción. Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a 67 años vía", escribía el humorista independentista en sus redes sociales.

El programa ha conectado en directo con él para conocer su versión después de haber sido denunciado por el actual presidente de Aragón. "No me arrepiento. Es un sentimiento que he expresado en mi muro de las redes sociales. En ningún caso he celebrado nada. No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en este caso de un hijo de la gran España pues haría una excepción".

Albà ha asegurado que no quería hacer reír a la gente con el tuit: "Es una ironía, no lo hago para hacer gracia". Tras esto, ha invitado a los que les ha ofendido el comentario a que no vayan a sus shows si no entienden y no les gusta su humor: "Hay libertad de no pagar entradas para venir a verme, a apagar la televisión, a burlarse de mí, maldecirme y alegrarse incluso de mi muerte. Yo hago chistes contra todo el mundo".

El enfado de Antonio Naranjo con el humorista

El colaborador de 'En boca de todos' ha cargado contra el cómico independentista tras escuchar sus explicaciones sobre la muerte de Lambán. "Para mí no es un delito, es una imbecilidad y eso le retrata. Es usted un idiota", ha expresado el periodista con indignación.

"En la vida pública todos tenemos una responsabilidad que es expresar cualquier opinión crítica sin violentar ni agitar las aguas", ha mencionado después Naranjo. Para defenderse, Toni Albà ha recordado que su humor con el expresidente de Aragón ya existía antes de su muerte: "El señor Lambán estaba bien vivo cuando yo me metía con él".