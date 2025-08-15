Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán a los 67 años, víctima de un cáncer

El Gobierno aragonés decreta tres días de luto oficial por la muerte de Javier Lambán, diagnosticado de un cáncer de colon en 2021

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, destaca el papel "decisivo" del exmandatario socialista en la política regional y española

El político socialista Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, ha fallecido este viernes a los 67 años, víctima del cáncer de colon que padecía desde febrero de 2021.

Su deceso ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), su localidad natal. Fue el propio Lambán quien, el 15 de febrero de 2021, hizo público la enfermedad y que, de forma inmediata, comenzaba un tratamiento en la sanidad pública.

Lambán, presidente de Aragón entre 2015 y 2023, fue senador por designación autonómica tras las elecciones de mayo de 2023. También presidió la Diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

En los últimos meses, y a pesar del agravamiento de su enfermedad, mantuvo su actividad política, mostrando su crítica hacia los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas.

Tres días de luto oficial

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido con consternación la noticia de la muerte de Javier Lambán, de quien ha destacado que desempeñó un papel "decisivo" en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con "compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón".

Desde el Gobierno de Aragón se ha transmitido el más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio.

En señal de duelo, se han decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma de Aragón, por lo que las banderas ondean a media asta en los edificios oficiales.