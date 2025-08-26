Tensión entre una miss trans y una integrante de Abogados Cristianos tras una denuncia

Alberto Samperio 26 AGO 2025 - 14:43h.

La miss trans Daniela Vallejo ha denunciado a la Federación Española de Abogados Cristianos

La miss trans Daniela Vallejo ha denunciado a la Fundación Española de Abogados Cristianos tras un tenso debate que se vivió en este programa con una de sus integrantes. Vallejo se ofendió cuando Polonia Castellanos se refirió a ella en masculino.

"¡No me trate de señor! Me respeta porque yo la estoy respetando a usted. Me trata de señora", le recrimin�ó en su momento Daniela. Polonia quiso matizar y comentó que se atenía a la biología. En el tenso debate David Aleman tuvo que intervenir y reprendió a la integrante de Abogados Cristianos para que respetara a la miss.

Daniela Vallejo ha estado de nuevo en directo en 'En boca de todos' para contar cómo se siente y para hablar sobre la denuncia que interpuso: "Estoy con ello y está todo en manos de los abogados. El Ministerio de Igualdad se puso en contacto conmigo".

La miss trans ha matizado que "la biología no es todo el cien por cien". Tras esto, Polonia Castellanos ha sido invitada a participar en la conversación y se ha mantenido firme a pesar de la denuncia: "En su derecho está, que denuncie si lo considera. Yo le respeto, no le deseo ningún mal ni violencia. Respeto su ideología, pero que ella respete mi fe".

"Tengo todo el derecho a creer que el que nace hombre muere hombre. Que ella me denuncie, pero que no trate de imponer su ideología por encima de mis creencias", ha explicado después Polonia Castellanos. La miss trans se ha defendido de nuevo: "Ser mujer trans no es una ideología, eso es algo con lo que naces".

La tensión ha ido creciendo cada vez más, pero Polonia no ha dado su brazo a torcer: "Respeto su dignidad, pero no me haga ver las cosas en contra de mi fe. Para mí eso no es un insulto, que usted sea un hombre es biología y antropología".

Sarah Santaolalla ha intentado defender a Vallejo diciendo que todo lo que estaba comentando Polonia era "violencia contra el colectivo trans". Por último, Daniela Vallejo ha asegurado que algunos sacerdotes de la Iglesia le habían hablado para apoyar su postura yendo en contra de Castellanos.