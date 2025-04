Tensión entre Sonia Ferrer y Daniela Requena por la participación de mujeres trans en competiciones

Daniela Requena comenzaba asegurando, que la participación de mujeres trans en deportes de élite era insignificante. Así mismo recalcaba, que a ella no le escandaliza que una mujer trans pueda competir en la categoría de mujeres, puesto que lo son, sino que se esté poniendo el foco en este tipo de chorradas y no en la cantidad de delitos de odio que se producen.

En ese momento, Sonia Ferrer tomaba la palabra y aseguraba que no son chorradas y le explicaba en cifras: "Hablamos de 890 medallas que pertenecían a mujeres y se han llevado personas transexuales o transgénero. Hay en 29 deportes distintos que hay personas transexuales que le han quitado la medalla a mujeres".

"Sonia, no sé si es no te entra en la cabeza pero las mujeres trans somos mujeres y debemos competir en la categoría de mujeres", afirmaba Daniela Requena. A lo que la periodista le respondía: "Yo creo que sentir y ser no es lo mismo".