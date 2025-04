La mujer, que según su hija nunca volvió a ser la de antes, falleció a los 94 años sin que su agresor fuera condenado. Sin embargo, ahora que lo ha sido, su hija no esta conforme con la baja pena al condenado por violar a su propia madre.

Todo ocurre cuando un desconocido asalta el domicilio de esta anciana en Valencia, ella indefensa, es agredida sexualmente mientras le grita: "Déjame, quítate de encima que puedo ser tu abuela". Tras lo ocurrido, llama a su hija desesperada, "ven corriendo, me acaban de violar", pero su vida nunca volverá a ser la misma.

María Antonia, hija de la víctima, revivía el momento en el que su madre la llama y le cuenta lo sucedido: "Cuando me lo contó mi madre solo quería morirme, no me lo podía creer. Ella intentó defenderse, pero él la golpeó y la tapó la boca".