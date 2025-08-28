Alberto Samperio 28 AGO 2025 - 11:37h.

'En boca de todos' ha hablado con María José, una testigo clave en la investigación del caso por haber auxiliado a la víctima

Un hombre de 40 años de etnia gitana ha sido asesinado en la localidad valenciana de Alaquàs después de ser disparado varias veces en la puerta de su casa y delante de su hijo menor de edad. El presunto autor del crimen se trataría de un expresidiario con numerosos antecedentes que se ha dado a la fuga por lo que parece ser en un vehículo rojo.

En principio se había hablado de un posible ajuste de cuentas por tráfico de drogas, pero la Policía ha abierto ahora otra línea de investigación por un presunto crimen pasional a modo de venganza por haber tenido una relación sentimental con la pareja del fallecido.

'En boca de todos' ha conectado con María José, una testigo clave del caso por haber auxiliado a la víctima junto con su marido. La vecina de la localidad ha recordado que escuchó los disparos cuando estaba saliendo a hacer la compra: "Yo bajaba por el primer piso y lo oí. Me quedé parada y pensé que eran petardos. Me quedé asustada y escondida".

Tras esconderse, María José oyó los gritos de desesperación del hijo del fallecido: "Abrió la puerta pidiendo socorro. Mi marido entró y el hijo lo tenía agarrado por la cabeza". La vecina de Alaquàs ha señalado que su pareja cuando llegó al piso intentó salvarle la vida sin éxito.

"Mi marido cogió una toalla y le taponó el agujero del corazón. Él estaba aún con un hilo de vida. Me dijo que estaba con los ojos abiertos, le miró, cerró los ojos y suspiró", ha detallado María José. La vecina de la víctima ha asegurado que el menor de edad se quedó traumatizado: "Estaba como en shock".