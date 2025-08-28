Alberto Samperio 28 AGO 2025 - 13:54h.

La ministra de Sanidad se ha quejado de que la Comunidad de Madrid no acepte las medidas del Gobierno de España

Ana Oramas estalla contra Alfonso Serrano por el problema de la inmigración en Canarias: "Ustedes han seguido el camino de Vox"

Compartir







La ministra de Sanidad Mónica García ha concedido una entrevista para 'En boca de todos' en la que se ha pronunciado sobre dos problemas que están generando una escalada de tensión en la política nacional. La ola de incendios y la nueva medida del Gobierno central sobre inmigración está ocasionando un verano lleno de reproches entre los políticos.

El Gobierno de Canarias ha solicitado oficialmente la declaración de contingencia migratoria para activar las medidas aprobadas el pasado martes 26 de agosto por el Ejecutivo central en el nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

Esta solicitud ha llegado justo cuando hay un enfrentamiento político por el protocolo que fija cupos por comunidades autónomas. Justamente las que están gobernadas por el Partido Popular son las que se han opuesto a esta medida y han recurrido el mecanismo ante los tribunales.

Mónica García ha respondido a los ataques del PP y Vox sobre esta reagrupación de niños inmigrantes en las comunidades. "El clásico discurso xenófobo y racista al que nos tiene acostumbrados Vox y la ultraderecha, y el que también compra el Partido Popular", ha señalado la ministra en primer lugar.

La integrante de Más Madrid ha mencionado que estos partidos vinculan la inmigración con la delincuencia: "Es lo que están intentando instalar desde el odio". La ministra de Sanidad ha defendido a la comunidad catalana de acoger a más niños que en Madrid: "Han hecho el doble de esfuerzo para acoger niños y niñas en una relación de solidaridad y comprensión".

"La Comunidad de Madrid se tiene que hacer cargo de los niños que les corresponde", ha explicado García. Según la ministra, el PP se levantó de una conferencia sectorial y no aceptó esta medida para acoger a los niños inmigrantes en sus respectivas comunidades. Además, ha señalado a Ayuso por haber recurrido la medida.

Crece la tensión por los incendios

La ola de incendios que ha devastado gran parte del país también ha supuesto un problema en la política. Los populares han criticado a Pedro Sánchez por estar de vacaciones en el Palacio de La Mareta mientras España se estaba quemando.

Mónica García ha defendido al presidente del Gobierno de España: "Estamos ante una estrategia del PP para desenfocar el verdadero foco. Tenemos que hablar de prevención, de vigilancia y de extinción. Son tres competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas".

La ministra de Sanidad también ha manifestado que luchar contra el cambio climático para remediar los incendios es una iniciativa que el PP ha rechazado y criticado: "Nos han llamado ideológicos, que estamos politizando. La propia señora Ayuso dijo que esto era un invento de la izquierda. Tenemos a un Partido Popular que es capaz de insultar al presidente del Gobierno... Hay una provocación constante".

Puedes ver esta entrevista de nuevo en el programa íntegro de 'En boca de todos'. El episodio se encuentra ya disponible en la plataforma de 'Mediaset Infinity'.