Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 15:07h.

El alcalde de Badalona se ha pronunciado sobre el famoso pregón que se ha hecho viral en redes sociales

Xavier García Albiol reacciona a la úlitma comparecencia de Pedro Sánchez: "Trata como idiotas a los ciudadanos"

Compartir







Uno de los vídeos más virales de esta semana ha sido el pregón de la fiesta mayor del barrio barcelonés de Sants. Las actrices mallorquinas Júlia Truyol y Esther López fueron las protagonistas de estas polémicas imágenes en las que han dado un discurso que ha sido muy criticado en las redes sociales.

Las dos intérpretes hablaron sobre la masificación turística, el problema de la vivienda y el genocidio de Israel con Gaza terminando con un grito reivindicativo que dejó atónito a todo el mundo. Las pregoneras "chillonas" se han defendido a través de las redes sociales: "Acabo de poner mi perfil en privado por la cantidad de comentarios desagradables y llenos de odio que estoy recibiendo desde el día del pregón".

Ahora hay una nueva polémica a raíz de este pregón tras salir a la luz una serie de subvenciones que tendría la compañía teatral dirigida por estas dos actrices. Tras conocer esta última información, el programa ha conectado con Xavier García Albiol, el alcalde y líder del PP en Badalona.

Al político le ha parecido lamentable el pregón por parte de estas dos intérpretes: "A mí me produce mucha vergüenza y hay a algunos que les parece que esto es muy progresista y muy moderno". Albiol ha comentado que la culpa de que todo esto sucediese fue de quienes contrataron a estas dos personas.

El alcalde de Badalona ha criticado a las dos actrices: "Uno puede chillar donde quiera, pero en un pregón me parece que es de un mal gusto tremendo. A mí que hablen de la paz en Gaza me parece correcto, pero sí que me parece que son unas formas que son inaceptables. Empezar a pegar voces y a chillar como unas poseídas es bastante lamentable".

Ya está disponible el programa íntegro de 'En boca de todos'. Disfruta de todo el contenido de la actualidad política y de los últimos sucesos a través de 'Mediaset Infinity'.