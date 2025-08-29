Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 13:50h.

Los colaboradores del programa han mantenido un tenso debate sobre las vacaciones del presidente del Gobierno

Ramón Espinar estalla contra una concejal canaria tras criticar las vacaciones de Sánchez en La Mareta: "¡Déjele en paz, váyase usted a su casa!"

Compartir







La recta final de las vacaciones del presidente del Gobierno de España se han organizado fuera del Palacio de La Mareta. Pedro Sánchez ha viajado junto con su mujer, Begoña Gómez, hasta Andorra para disfrutar de los últimos días de descanso.

Sánchez no se incorporará a la agenda política hasta el lunes de la semana que viene. Mientras tanto ha decidido hospedarse en un hotel muy lujoso de cinco estrellas, en el que la habitación puede llegar a costar hasta 2.000 euros la noche.

La pareja está disfrutando de los Pirineos en un entorno único de 5 plantas y 5.000 metros cuadrados. El lugar cuenta con salones imponentes, cristalería única, amplísimos pasillos, zonas de descanso, recreos, jacuzzi y todo en plena naturaleza.

El tenso debate entre Antonio Naranjo y Marta Nebot

Los colaboradores de 'En boca de todos' han vivido un debate en el que la tensión ha ido creciendo. Mientras la periodista Marta Nebot ha defendido las vacaciones del presidente, Antonio Naranjo se ha posicionado en contra del viaje a Andorra.

Nebot ha mencionado que también habría que señalar a los líderes del PP de las comunidades afectadas por la ola de incendios: "Esto me parece artificial y ridículo. No sé en qué hotel ha estado la señora Ayuso, no sé en qué hoteles han estado los presidentes autonómicos de las comunidades mientras ardían y no estaban en sus puestos".

Tras esto, la periodista ha explicado que Sánchez estaría pagando de su propio bolsillo los gastos del hotel en Andorra: "Las fuentes dicen que lo está pagando él, yo no lo pongo en duda. Seguís en la dinámica de acoso y derribo al presidente del Gobierno. Yo no voy a jugar a eso".

Antonio Naranjo no se ha quedado callado y ha cargado contra las declaraciones de la colaboradora: "Si el presidente del Gobierno se tira un mes tocándose la ingle en un palacio que no está destinado a las vacaciones del presidente del Gobierno y de su familia, sino que es patrimonio del Estado, y si luego se va a Andorra a gastar su pasta y la nuestra, ¿no se puede decir nada crítico?" El periodista le ha comentado a Nebot que las vacaciones se las tendría que pagar ella misma tras defenderle.