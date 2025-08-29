Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 12:44h.

La víctima de 70 años habría sido drogada con burundanga para realizar el robo en su cuenta bancaria y en su casa

Ana, una anciana de 70 años, ha sido víctima de un robo después de haber sido drogada con una sustancia desconocida. Los hechos han ocurrido en Huelva el pasado 25 de agosto cuando la víctima caminaba por la calle y dos personas se acercaron a ella haciendo que inhalase la droga.

La vecina de Huelva ha sufrido este robo por sumisión química perdiendo así 18.000 euros. La anciana perdió la voluntad después de inhalar lo que podría ser burundanga y los ladrones habrían ido con ella hasta su casa para coger la tarjeta de crédito.

Además, la víctima del robo se habría subido al coche con los ladrones para hacer un recorrido por algunas de las sucursales de su banco. Ana ha contado que todo lo que recuerda de este suceso es como si lo hubiese vivido en un sueño.

"Toda la mañana estuve con ellos. Me iban pidiendo que fuera a los bancos, que me iban a llevar de viaje, que me iba a ir a vivir con ellos a Porriño porque él tenía acento gallego. Ella era de Huelva y decía que era muy buena persona", ha recordado Ana.

La anciana ha señalado que ella no ingirió nada, sino que le acercaron la mano a la cara: "Se acercan y yo los rechazo. Se acerca ella, me pone el brazo por encima y me acerca su mano sobre mi boca y mi nariz".

La víctima del robo también ha asegurado que era la primera vez que dejaba entrar extraños a su casa debido a que estaba drogada: "Solamente sé que son muy buenos amigos míos y yo hago todo lo que ellos me dicen. Hasta los subo a mi casa, que yo no subo a nadie".

La hija de la anciana ha mencionado que tras sufrir el robo fueron al hospital para que le hiciesen una analítica y poder comprobar con qué le habían drogado. Sin embargo, el hospital no pudo demostrar con qué sustancia lo habrían hecho, ya que ellos solo pueden analizar algunos tipos de estupefacientes.