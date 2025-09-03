Alberto Samperio 03 SEP 2025 - 13:09h.

Los habitantes de Montjuic se encuentran desesperados por la escalada de violencia que se vive en este barrio de Barcelona

Imágenes sobrecogedoras de un hombre que abofetea a un bebé en un parque de Montjuic, Barcelona

Los vecinos de Montjuic (Barcelona) se encuentran sobrepasados con la cantidad de violencia que hay en su barrio. 'En boca de todos' ha realizado un resumen con todas las imágenes y casos más relevantes que han sido noticia durante los últimos años. Desde hace tiempo se ha desatado una cadena de robos, agresiones, asaltos, amenazas y venta de drogas.

Las peleas se suceden sobre todo a altas horas de la madrugada cuando se realizan quedadas para hacer botellón sin respetar las horas de descanso de los habitantes de Montjuic. Las personas bajo los efectos del alcohol se pasen a sus anchas por las calles tanto de noche como de día. La violencia extrema también termina en los establecimientos, los cuales acaban destrozados tras los altercados.

Para intentar terminar con la violencia que hay en el barrio, los residentes no paran de quejarse al Ayuntamiento de Barcelona para que cierre el parque y los jardines donde se realizan las fiestas. Una de las reporteras del programa se ha trasladado al lugar para dar voz a los vecinos que están desesperados por la situación que están viviendo en su día a día, ya que se enfrentan cara a cara con los agresores.

Una de las residentes de Montjuic ha señalado el caso de violencia que vivió ella con su hijo: "Eran las doce de la noche y mi hijo iba con sus amigos. Vinieron dos marroquís, les bajaron del patinete y a mi hijo le pegaron una paliza. Le arrancaron el pendiente y lo dejaron convulsionando en el suelo. A su amigo le dijeron que mirara al 'cerdo' de su amigo porque le iban a apuñalar".

Otras de las vecinas ha cargado contra el Gobierno de España debido a la gran cantidad de marroquís que hay en el lugar: "Tenemos aquí una asociación de menas. Estos chicos están por aquí todo el día en el barrio, son los que delinquen". La mujer ha recordado que realizan los robos y las agresiones, y además, hay acampadas en mitad de la calle.

La anciana que había a su lado también ha contado un caso que había pasado hace tan solo tres días con unos okupas violentos. "Le han pegado una patada y le han quitado el dinero y las joyas", ha comentado la señora del barrio. El descontento de los habitantes de Montjuic se debe principalmente a los marroquís que han llegado a Barcelona.

"Nos han metido con calzador una serie de cosas en el país y no nos están dando medios para defendernos de ellos. ¿Qué compromiso tienen para que tengamos que tragarnos nosotros, la ciudadanía, toda la porquería que nos ha llegado aquí? No nos engañemos, todos pensamos lo mismo. Racista no somos ninguno... Estoy de acuerdo con lo de 'inmigrante ilegal, inmigrante expulsado", ha mencionado una de las residentes.