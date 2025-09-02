Alberto Samperio 02 SEP 2025 - 13:00h.

La colaboradora se ha defendido de los acusaciones que el PP le habría hecho en una rueda de prensa

Sarah Santaolalla ha vuelto a estar en el centro de la diana de todas las polémicas. La tertuliana ha llegado hasta el Congreso de los Diputados después de lo que ha sucedido en un programa de TVE. En una intervención, Santaolalla comentaba abiertamente que "hay que ser idiota para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox".

Estas declaraciones realizadas en la televisión pública no han sentado nada bien a los populares y Jaime de los Santos alzaba la voz en una rueda de prensa contra la analista política. El miembro del PP habría insultado a la colaboradora: "Estamos acostumbrados a que incluso mujeres prostituidas se las pague del erario público".

'En boca de todos' ha tratado este conflicto con Elías Bendodo, otro diputado del PP. Nacho Abad le ha preguntado si es cierto que Jaime de los Santos llamó prostituta a Santaolalla o si se trata de una manipulación como bien están diciendo en otros medios.

Elías Bendodo ha señalado que todo se trata de un engaño contra el PP: "Quiero dejar claro que Jaime de los Santos no hizo esas afirmaciones bajo ningún concepto. Se han manipulado sus palabras y se ha pedido una rectificación a TVE por lo que hizo. El Partido Popular hizo esa rectificación y evidentemente Jaime de los Santos no hizo esa afirmación".

Por el contrario, Sarah Santaolalla se ha defendido y no ha aprobado las declaraciones de Bendodo: "En ningún momento ha habido una manipulación y hablo en nombre de mí que soy la afectada y la insultada". La colaboradora ha mencionado que el PP tendría que centrarse en otros temas y no atacar a los que piensan en contra de ellos.

"Yo no debo ser noticia... Tienen que dejar en paz un poco a los analistas y a los periodistas. Me parece muy peligroso porque estamos llegando a unos puntos muy violentos donde es difícil empezar a diferenciar a un youtuber violento con un cargo público", ha asegurado la tertuliana.

Y tras esto, Santaolalla ha vuelto a informarle de que no hay ninguna manipulación por parte de TVE: "Aquí ha habido un señor que en un micro y una rueda de prensa ha decidido atacar, utilizarme como arma arrojadiza para hacer campaña".

Por último, Elías Bendodo le ha pedido que estuviese tranquila por lo que dijo De los Santos sobre ella. Santaolalla le ha respondido amablemente su postura y ha decidido que no va a entrar más en este conflicto: "Yo no voy a hacer leña del árbol caído. Yo no pido dimisiones, pido respeto".