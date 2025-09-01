Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 14:33h.

La familia Trujillo ha defendido que sus canales de OnlyFans "solo es porno", no prostitución

El programa de Nacho Abad y David Aleman ha tenido una intervención de una familia muy peculiar. Una madre, su hija y el novio de la hija se están convirtiendo en ricos grabando y subiendo contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans.

El PSOE quiere acabar con la prostitución digital cerrando este tipo de plataformas, pero desde Sumar han dado plantón al Gobierno de España por la prohibición de las plataformas para adultos, ya que piensan que no es una solución estructural a la prostitución.

OnlyFans tiene más de 5 millones de usuarios que venden su cuerpo por Internet y la familia Trujillo es una de las que se dedica a esto. El trío se encuentra indignado por las radicales medidas del PSOE, puesto que sus canales son el único sustento de la familia.

Entre los tres ganan entre 40.000 y 50.000 euros al mes haciendo contenido sexual. Gema, la madre, ha aclarado que no trabajan juntos: "Tenemos tres canales, cada uno el suyo. Yo hago a la semana dos vídeos con una persona que yo elijo".

Gema ha señalado que antes de trabajar en esta plataforma para adultos se dedicaba a la hostelería, a la limpieza e incluso se había ido fuera del país para ganarse la vida. Sin embargo, cuando se enteró que su hija se hizo una cuenta, Gema le pidió permiso para también hacerse ella un canal: "Al año me lo hice yo". La hija ha asegurado que entre los tres siempre ha existido cordialidad y respeto.

La opinión de Sonia Ferrer

La colaboradora de 'En boca de todos' no se ha quedado callada ante las declaraciones de la familia Trujillo. La actriz y presentadora de televisión siempre ha manifestado que es abolicionista de la prostitución y ha criticado el trabajo del trío.

"Me parece prostitución. Al final estás comercializando y mercantilizando lo que es tu intimidad y tu sexualidad. Otra cosa es que yo entre a juzgar a esta familia. Habría que eliminar estas plataformas, es perjudicial. Lo que hace es favorecer la esclavitud", ha indicado la colaboradora.

La madre de la familia le ha respondido y ha defendido su canal de contenido sexual: "OnlyFans es porno. Lo que hago es grabar parte de mi intimidad, la que a mí me da la gana". Tras esto, Sonia Ferrer ha explicado que ellos no eran un ejemplo de la realidad que hay en esa plataforma.