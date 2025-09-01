Un menor del centro de inmigrantes de Hortaleza, Madrid, se escapa y viola a una niña de 14 años

El llamamiento de la alcaldesa de Alcalá de Henares tras la violación de una chica de 21 años: "Pido a Delegación de Gobierno que actúen"

La violación de una menor de tan solo 14 años por parte de un magrebí que se había fugado de un centro de menores cercano ha conmocionado al barrio madrileño de Hortaleza.

Según la Consejería de Familias, Madrid acoge a 1.331 menores en lo que va de año y los tres centros que hay en la comunidad tienen una sobreocupación del 150%. Concretamente, en este centro de Hortaleza de donde se ha fugado el inmigrante que ha violado a una mujer, en los últimos años los episodios de violencia han aumentado.

Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de la CAM, entraba en directo en el programa y comenzaba dando todo su apoyo a la menor de 14 años agredida sexualmente: "Me gustaría trasladar todo nuestro cariño a la víctima y también nos hemos puesto en contacto con la policía para poner a su disposición todos nuestros recursos".

Así mismo, esta consejera, aprovechaba para dar más detalles sobre el menor inmigrante fugado: "Solo sabemos que permanecía en nuestro centro desde el mes de abril y necesitamos que el Gobierno con celeridad pueda determinar la edad y poner a disposición de las fiscalías todos los recursos".

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba a la invitada si tiene sospechas de que el agresor sea mayor de edad, a lo que Ana Dávila respondía: "Nuestros técnicos dicen que puede tener apariencia de que sea mayor de edad". Después de esto, el presentador planteaba a la consejera si ellos tenían la capacidad de realizar la prueba de la muñeca y Ana Dávila aseguraba que no: "Es la fiscalía la que se encarga", apuntaba.

Un vecino asegura haber escuchado desde su casa la agresión sexual

Clara Murillo, reportera del programa, conseguía en exclusiva un testimonio muy sorprendente, un vecino que la noche de la agresión asegura que escuchó los gritos de la víctima.

"Fue alrededor de las 2 de la mañana, pero no llamé a la policía, se escuchan gritos todos los días", empezaba señalando a la reportera del programa. Tras estas palabras, Clara Murillo comentaba, que supone que no sabía lo que estaba ocurriendo, y el vecino afirmaba: "Siendo las horas que eran, me lo imaginaba".