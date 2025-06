Violan a una menor y los culpables podrían salir impunes: se acaba el plazo para emitir la orden para obtener el ADN del sospechoso

Una menor de 17 años denuncia haber sido agredida sexualmente y drogada. Tras hacerse un examen médico y comprobar que tenía restos biológicos del agresor podría quedar impune. El motivo, se acaba el plazo de fiscalía para emitir la orden para obtener el ADN del sospechoso.

Los hechos ocurren en diciembre de 2023, la víctima, un amigo y un conocido acuden a un botellón. Pasan las horas y la víctima se empieza a encontrar muy mareada. A continuación, recuerda que estas personas empiezan a realizar tocamientos que ella no quiere y ya no es consciente de nada más hasta que se despierta sola y desorientada. Llama a su padre, la recoge y no es hasta dos días después cuando le comenta a su familia que cree que ha sido violada.

Hablamos con el padre de la víctima: "Son dos los sospechosos"

Enrique, el padre de la víctima, nos ofrecía una entrevista y relataba que una vez que su hija le comenta que ha podido sufrir una violación, actúan rápidamente: "Vamos a la Ertzaintza, ponemos la denuncia y empieza el proceso judicial que se ha alargado ya durante un año y medio", apuntaba.

Respecto a las pruebas que se han realizado, Enrique detallaba: "Son dos los sospechosos, uno mayor de edad y otro menor. Al mayor se le hizo una prueba de ADN, que resultó negativa, pero al menor no, tampoco se ha solicitado por parte de fiscalía y encima se ha acogido a su derecho a no declarar". Tras explicar esto, el padre de la víctima se mostraba muy molesto: "Nos parece increíble que habiendo restos biológicos genéticos en mi hija no se solicite una prueba de ADN al menor de edad".

Después de escuchar lo ocurrido, Nacho Abad, entendiendo la gravedad del suceso, afirmaba: "No tiene sentido que la fiscalía esté demorando los plazos y dentro de una semana concluya el plazo de instrucción y ya no se pueda hacer la prueba y quede impune el delito".