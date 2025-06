El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, blindado por el Gobierno

García Ortiz es procesado por la filtración del correo de la pareja de Ayuso pero sigue con el respaldo del Gobierno

Compartir







El pasado 9 de junio saltaba a la luz pública que el fiscal general del Estado se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo. Según el Tribunal Supremo, considera que habría sido él quien habría filtrado el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. 'En boca de todos' ha tenido acceso a una conversación entre el fiscal general y Ana Redondo, ministra de Igualdad, muy reveladora.

El magistrado Ángel Hurtado da por hecho que García Ortiz actuó siguiendo "indicaciones recibidas" desde Presidencia del Gobierno. El instructor considera que hay indicios suficientes como para situarle, junto a la fiscal jefa provincial de Madrid, detrás de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador.

La conversación entre García Ortiz y Ana Redondo

Las cámaras del programa recogían el momento en el que Ana Redondo hablaba con el fiscal general del Estado y le mostraba todo su apoyo: "Todo lo que necesites ¿eh? Lo que sea te vienes al Ministerio. No te escondas y cuenta conmigo. Una cena, estamos en contacto" decía la ministra de Igualdad a Álvaro García Ortiz.

Acto seguido, Nacho Abad se mostraba sorprendido por el apoyo tan férreo del Gobierno al fiscal y los colaboradores, a favor y en contra, generaban un gran debate en el plató del programa. "Ya lo dijo el presidente del Gobierno, es mi fiscal general del Estado", empezaba señalando Antonio Naranjo mientras aseguraba que en este caso de utilizaban a García Ortiz para "hacer el trabajo sucio que La Moncloa quería".

Después de esto, Sarah Santaolalla tomaba la palabra y señalaba datos dudosos para ella del auto del caso: "Creo que el fiscal no debe dimitir porque el prestigio de las instituciones no es ningún motivo judicial. Si lees el auto, habla de que Moncloa da la instrucción a García Ortiz para que filtre información a medios afines para acabar con un rival político. No hay ninguna prueba de que Moncloa diese esa instrucción", apuntaba.