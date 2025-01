Por primera vez, un fiscal general del Estado declara como investigado. Álvaro García Ortiz ha estado poco más de una hora ante el juez del Tribunal Supremo para responder por el caso de la filtración de los correos del novio de Isabel Diaz Ayuso. Según informan Isabel Sanz y Carlota Núñez en el vídeo, el fiscal general sólo ha contestado a las preguntas de su abogado y lo ha negado todo. García Ortiz no ha contestado al juez porque considera que no está teniendo una instrucción justa y le ha dicho al magistrado, Ángel Hurtado, que no iba a responder sus preguntas porque no está trabajando con hipótesis, si no con una certeza de que él es culpable.