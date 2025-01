En la sentencia, los magistrados le han recalcado a la asociación que ninguno de sus argumentos, ni tomados de forma aislada ni en conjunto, comprueban que no sea apto para su cargo. Así, han recordado que el Supremo acusó a García Ortiz de desviación de poder en sus decisiones pero que, aunque sea censurable, no es un motivo de cese.

En su estrategia de cercar al Gobierno en todos los frentes, el líder de los populistas, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de mantener al fiscal en el cargo por interés personal. Así, ha vuelto a repetir que un fiscal imputado, como Álvaro García Ortiz, no le duraría ni 10 minutos en el cargo. "El fiscal general en España está pendiente de una citación y de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. A mí no me duraría ni 10 minutos porque debería de haber dimitido o ser cesado hace tiempo. No dimite porque Sánchez lo necesita", ha concluido Feijóo ante los medios de comunicación.