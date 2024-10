Álvaro García Ortiz declarará como investigado siendo todavía fiscal general del Estado , siendo la primera vez en la historia que ocurre. Así lo afirma en un comunicado tras conocer que el Tribunal Supremo cree que pudo cometer un delito de revelación de secretos por la difusión de datos sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Sostiene que no va a dimitir porque considera que es lo más prudente para la institución a medio y largo plazo.

El fiscal general reconoce que no va a dimitir, aunque va a tener presiones. Para los magistrados, el problema no estuvo en la nota de prensa en la que los fiscales de Madrid aclaraban que era Alberto González Amador quien propuso el pacto, ya que consideran que esa información era pública. "Al parecer, no hay datos indebidamente revelados en ese escrito ante el conocimiento público de los hechos", resaltan en el documento.