El juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador , ha puesto por escrito que el novio de Isabel Díaz Ayuso no es un delincuente confeso. Según informa Isabel Sanz , el magistrado ha dejado claro su posición sober González Amador - quien declarará el siete de febrero - aunque no le tocaba a él opinar de ello.

El magistrado Ángel Hurtado ha decidido aclarar su opinión con respecto a la pareja de Ayuso, aunque no es su responsabilidad. Los tribunales que reciban sus querellas serán los que afirmen si es un delincuente confeso o no, una tarea de los jueces de civil y no de lo penal como el magistrado Hurtado. Es cierto que González Amador confesó dos delitos, aunque lo hizo en el marco de un acuerdo en el que todavía se podía echar atrás. Hasta que el tribunal no diga que los ha cometido, no se le podrá considerar delincuente.