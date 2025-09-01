'En boca de todos' descubre más detalles del caso y la versión de los detenidos

Caso de Matilde Muñoz, la española hallada muerta enterrada en una playa Indonesia: los indicios que señalan al entorno del hotel

Dos detenidos han confesado el crimen de Matilde Muñoz, la turista española hallada sin vida en Indonesia. Las autoridades han tardado dos meses en encontrar el cuerpo semienterrado en una playa situada a 500 metros del hotel de donde desapareció.

Las investigaciones localizaron el móvil de Mati y su portador aseguró que lo había comprado en el mercado negro. Este mismo hombre, trabajador del hotel donde estaba Mati, acababa siendo detenido y a la vez incriminando a otro hombre.

Las incógnitas del caso son muchas, Joaquín Campos, escritor y periodista, se encuentra en Indonesia recabando todos los datos de este misterioso asesinato. En primer lugar asegura que la situación allí está siendo muy difícil: "Estamos en la puerta del hotel, no nos dejan entrar más, nos están vigilando y grabando todo el tiempo. Nos piden que nos vayamos".

En segundo lugar, el escritor recordaba que Mati, de 72 años, había elegido esta isla para consagrar su vida y que siempre a sus amigos les dejaba claro que era el lugar donde quería estar: "A este hotel ella lo llamaba "hogar" y aquí mismo es donde ha perdido su vida", apuntaba.

La versión de los detenidos

Desde Indonesia, Joaquín Campos explicaba la primera versión que dieron los detenidos: "Ellos dijeron que estaban en recepción con la música alta y que Mati les pidió que bajaran el volumen, hubo un enfrentamiento, la empujaron, se golpeó y quedó inconsciente".

Sin embargo, según la investigación ha ido avanzando, ellos mismos han cambiado la versión: "Han admitido que fue un robo y que al ser sorprendidos, no tuvieron otra opción que estrangularla y esconder su cadáver en un cuarto de lavandería".

¿El personal del hotel fue cómplice del crimen?

Además, el periodista puntualizaba y añadía más detalles para entender el caso: "El cuarto donde estuvo el cuerpo de Mati era donde estaba el router, el generador y la lavandería. Es totalmente incomprensible que en siete semanas no entrase nadie a ese cuarto".

Tras estas palabras, Nacho Abad subrayaba, que entonces solo existían dos opciones, que no estuviera el cadáver de Mati allí o que lo supiera todo el hotel, a lo que Joaquín respondía: "Nosotros pensamos que lo sabía todo el hotel y sabréis el nombre de una persona que tenía un grado de confianza con Mati y que quiso hacerse pasar por ella".