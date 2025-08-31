Hay dos detenidos que han confesado el crimen de Matilde Muñoz como un intento de robo

Hallan el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la mujer española desaparecida en Indonesia: hay dos detenidos

Novedades en el caso de Matilde Muñoz, la turista española hallada sin vida en Indonesia. Ya hay dos detenidos que han confesado el crimen como un intento de robo y aumentan los indicios que señalan al entorno del hotel donde se hospedaba la víctima.

Dos hombres de 34 y 30 años son los presuntos autores de la muerte de la española Matilde Muñoz en Lombok. Están acusados de homicidio premeditado y robo con violencia y, según la policía indonesia, ya habrían confesado el crimen.

Hasta llegar a este punto, la dejadez, inacción cuando no la torpeza habían sido el día a día de la investigación, según denuncia el entorno de la fallecida. "Allí, esa habitación ha estado abierta hasta que han aparecido las cosas de Mati, un mes y medio. No sabemos cuánta gente ha entrado", señala su amiga Marta Garrido.

El cuerpo, hallado a 500 metros del hotel

Las autoridades han tardado dos meses en encontrar el cuerpo semienterrado en una playa a apenas 500 metros del hotel de donde desapareció.

El hallazgo se produjo el sábado después de que familiares y amigos denunciaran a los medios de comunicación la poca implicación de las autoridades locales y la embajada española.

Desde su entorno, dicen “que en este hotel pasaban cosas, que habíamos mirado reviews en Google y que había habido más robos", cuenta su amiga Olga Marín.

A partir de esta denuncia mediática, todo ha ido rápido con pesquisas que apuntan a que los detenidos entraron en la habitación de su hotel por la ventana para robar y acabaron estrangulando hasta la muerte a Maite.

Sospechas sobre el entorno del hotel

Su entorno cercano siempre sospechó de la implicación de personas del entorno del alojamiento, teoría que parece confirmar el hecho de que uno de los detenidos fue localizado en el hotel. “Más que sospecha, es que es alguien del hotel. ¿En colaboración con alguien de fuera? Puede ser, pero para nosotros, hotel culpable 100%”, dice Marín.

Además, hay más indicios apuntan al establecimiento como que las pertenencias de Matilde aparecieran entre la basura del lugar y un supuesto whatsapp facilitado por el hotel a la familia en que la víctima decía que se iba a Laos con un inglés repleto de errores, algo impropio de alguien que había sido azafata de vuelo y profesora de inglés.

“Decimos que raro, porque ese mensaje era raro y ya cuando hablé con Nacho, el sobrino, dice: ‘¿Tú crees que ese mensaje es de mi tía?’. Y digo: ‘La verdad es que no’”, comenta Ana Jorbe, otra amiga de la familia.

Maite de 72 años era de Ferrol pero tenía su residencia en Mallorca aunque apenas pasaba tiempo en su casa porque la alquilaba para costearse los viajes una de sus pasiones junto al yoga. Llevaba años viajando por Asia. El 29 de junio felicitó a su hermano y el 1 de julio mandó un mensaje a unos amigos. Desde entonces no se supo nada más.

La investigación tendrá que determinar si hubo alguien más implicado y qué ocurrió realmente en esta habitación de hotel.