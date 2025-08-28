Se cumplen dos meses sin noticias de Matilde Muñoz, la española de 72 años desaparecida en Indonesia

Dani Montero, de Investigación Noticias Cuatro, ofrece las claves de la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia, hace ya dos meses

Los familiares y allegados de esta mujer española, de 72 años, están convencidos de que no se trata de una situación voluntaria

Una mujer española de 72 años, Matilde Muñoz, lleva dos meses desaparecida en Indonesia. Su última señal fue en la isla de Lombok, la misma donde murió una turista brasileña atrapada en la ladera de un volcán. La ropa de Muñoz apareció en la basura del hotel en el que se alojaba. Además, se envió un mensaje desde su teléfono tras perderse el rastro pero la familia duda de que fuera ella quien lo mandara, según informa Dani Montero.

El periodista de Investigación Noticias Cuatro señala que Mati, como la conocen en su círculo más íntimo, ya jubilada y sin hijos, residía durante medio año en España y se marchaba los otros seis meses a recorrer Asia, donde se dedicaba a hacer turismo gracias a los ingresos económicos que tenía con el alquiler de un piso en Mallorca.

Muñoz cuenta con un grupo de amigas que hacían algo parecido y son las que han dado la voz de alarma sobre el caso. Mati, apunta Dani Montero, dejó de contestar sus mensajes el pasado día 1 de julio y ahora hay dos investigaciones paralelas.

Una de ellas se ha abierto en España, donde se van a pedir sus consumos telefónicos y los de sus tarjetas de crédito para comprobar movimientos de ella o de posibles terceras personas. La otra indagación se encuentra en el país asiático, donde tratan de geolocalizar el teléfono gracias a los repetidores.

Un mensaje sospechoso

Matilde se alojaba en un hotel en Lombok que tenía pagado hasta el 20 de julio. Sin embargo, un mensaje extraño llegó el domingo 6 de julio, cuando escribió a la recepcionista diciendo que tenía que marcharse de manera urgente a Laos.

La familia considera que ese mensaje, que presenta faltas de ortografía, no fue escrito por ella. Dani Montero recuerda que la mujer fue azafata de vuelo y que, por lo tanto, tenía un gran conocimiento del inglés.

Sus allegados no creen ni mucho menos que se trate de una desaparición voluntaria puesto que las pertenencias de Mati, entre ellas su mochila, fueron encontradas hace pocos días en una especie de vertedero que utiliza ese mismo hotel.

Existe otro elemento clave como son las quejas por la tardanza en la investigación tanto de las autoridades diplomáticas españolas como de la propia Policía en Indonesia.

De hecho, una muestra de la incompetencia por parte de los agentes locales es que se confundieron a la hora de registrar la habitación e inspeccionaron la 110 cuando Matilde había estado alojada en la habitación 107.