Y, aunque admitía que le dio "pena" tomar esa decisión, lo hizo tras "poner todo en una balanza": "Al final la oportunidad que estaba teniendo, que estaba creciendo muchísimo tanto en redes como económicamente, de todo... El tiempo libre que tengo, el dinero que me da , toda la libertad que tengo para hacer lo que quiera con 24 años... Me compensa un montón ".

No obstante, no es algo que se vea haciendo toda la vida. La creadora de contenido nos confesaba dónde veía su fin: "Mi meta es hasta que tenga un hijo. No quiero tener un hijo y seguir dedicándome a esto. Me gustaría tener otras cosas y no tener que estar haciendo esto con un bebé".