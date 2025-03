La influencer ha formado parte de la nueva entrega del programa

"Todos deberíamos trabajar poco, de algo que nos guste y ganar mucho dinero", ha comentado

En la nueva entrega de 'Fuera de cobertura', el equipo del programa ha analizado el mundo de los creadores de contenido y el negocio millonario que se ha creado en torno a él. La primera entrevistada ha sido Marina Rivers, creadora de contenido y estudiante de Derecho y Economía.

Acumula más de siete millones de seguidores en TikTok y otros dos millones en Instagram. Pero ella no solo se dedica a las redes. Lo compagina con la universidad y, junto a sus compañeras de clase, explica el motivo: "Esta gente me ayuda a tener la cabeza en su sitio, son como mi terapia. Me gusta mucho la carrera y quiero ser abogada".

Recibió la mención honorífica en la ESO y le dieron un premio por rendimiento académico: "Siempre he sido muy empollona, bastante autoexigente. Me ha costado entender que ya no pudo sacar las notas que sacaba en bachillerato o en el instituto porque no me da la vida".

Rivers recuerda su vida antes de las redes

Durante su charla, Alejandra Andrade no dudaba en preguntarle cómo era su vida antes de dedicarse al mundo de las redes sociales: "Mi padre es taxista y mi madre trabaja en una empresa en comunicación interna. Mis padres no se creían que yo iba a ganar dinero con esto".

"Es como una cosa que te toca. De repente te gusta ver vídeos y un día te das cuenta de que te están empezando a avisar marcas para que hagas publicidad y agencias de marketing para ser tus representantes. Y de repente estás en la movida y en el 'sarao'", confiesa.

Marina comenzó su andadura como creadora de contenido con tan solo 18 años: "Mi padre siempre me ha repetido que tengo que tener los pies en la tierra. Somos gente muy joven, que de repente nos viene bastante dinero. Hay gente que no sabe gestionarlo".

La mentalidad de Marina Rivers

Marina tiene un sueldo que le permite vivir "súper bien" y es consciente del motivo: "Es el sistema en el que vivimos. Al final uno cobra lo que genera. Lamentablemente, los médicos como no generan tanto, no cobran tanto. Y es una mierda. Yo también pienso que debería redistribuirse la riqueza, claro. Pero al final nosotros cobramos lo que generamos, no hay otra".