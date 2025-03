“En esta casa llevo viviendo dos años, en Madrid, cuatro. Dejé mi hogar en México al morir mi esposo , me vine a alquilar este piso y cuando ya se renovaba el contrato, resulta que me lo ofertaron”, contaba la mexicana entusiasmada.

“Me gusta más la vida de lujo que del caviar… puedes tener una vida de lujo que no necesariamente tenga que ser cara ”, aseguraba.

“Cuando llegué aquí, al poco, en enero de 2021 se produce la Filomena, y yo decidí salir a la calle con un abrigo de piel, con mis botas, en pijama y mi sobrero. Y me voy a pasear por todo Madrid. A las 21 de la noche me empieza a hablar mi familia de México y me dice que estaba saliendo en la BBC de Londres… ¡Que era famosa en el mundo entero!”.