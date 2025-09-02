Yanira, de 16 años, desapareció sin dejar rastro y su madre entró en 'En boca de todos' asegurando que su expareja la tenía retenida: la menor ha contestado a su madre en redes sociales

El llamamiento de la madre de Yanira, desaparecida en las "Tres Mil" de Sevilla: "Creo que su expareja la tiene retenida"

Topacio, madre de Yanira, intervino en 'En boca de todos' para denunciar la desaparición de su hija Yanira, de tan solo 16 años. Tras apuntar directamente a la expareja de su hija como culpable de su desaparición, la propia Yanira y los padres de su expareja niegan que esté retenida y señalan que se ha ido con él de manera voluntaria.

Los hechos ocurrían el pasado 28 de agosto, cuando Yanira salía con su madre de compras. La menor después de ver varios comercios, aprovechaba para ir al quiosco a comprarse un refresco y es en ese momento cuando se perdía su pista. En ese lugar, cerca del quiosco solo se encontraron su móvil y su pulsera tirados en el suelo.

Además, durante el programa de ayer, la propia madre de la desaparecida señalaba, que cree que su hija no se ha ido de manera voluntaria: "Yo creo que se la ha llevado su antigua pareja y quiero que me la devuelva", afirmaba.

La versión de los padres de la expareja de Yanira

Un equipo del programa acudía hasta la vivienda de los padres de la expareja de Yanira y empezaban dejando claro que su hijo no ha secuestrado a nadie: "El niño no se ha llevado a la niña obligada sino que ella se ha ido de manera voluntaria con él".

Así mismo, Matilde, madre de exnovio de Yanira, admite que ellos habían dejado la relación, pero daba a entender que la relación entre ellos continuaba por redes sociales: "Ellos hablaban mucho por Instagram, habían roto para las familias, pero entre ellos no". La madre de la expareja indica también, que para ella se han casado por el rito de la etnia gitana: "Si ella se ha ido con él y se escapa, son marido y mujer".

El fuerte choque entre la madre de la expareja de Yanira y la madre de la menor

Tras sus palabras, 'En boca de todos' conectaba al mismo tiempo con la madre de Yanira y lejos de entender la situación entre las familias, Topacio y Matilde se enfrentaban en directo. La madre de la expareja señalaba que la madre de Yanira tiene antecedentes penales y ella se defendía: "Que tiren de los antecedentes de su hijo Jaime, que tengo un mensaje que habla de un apuñalamiento".

Después de estas acusaciones de Topacio, la madre de Yanira, Matilde explotaba en directo contra ella: "No quería soltarlo pero vosotros sois los 'telecoca' de Coria del Río y todo el mundo lo sabe".