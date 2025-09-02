Los indicios indican que el autor disparó a este hombre tras una disputa de tráfico después de aparcar donde suele hacerlo el agresor

Un hombre se atrinchera en su casa tras disparar a otro con una escopeta en Alfafar: discutieron por una plaza de aparcamiento

'En boca de todos' comenzaba con un suceso que tiene en vilo a los vecinos de Alfafar, Valencia. Al parecer, la pasada noche alrededor de las 23:30 horas, varios hombres protagonizaban una fuerte discusión que terminaba con un disparo y uno de ellos gravemente herido. Tras este suceso, el autor del disparo con una escopeta se atrincheraba en su casa.

Un equipo del programa se desplazaba hasta la zona esta misma mañana y podíamos comprobar en directo el fuerte dispositivo policial situado alrededor de la vivienda del atrincherado en Alfafar, Valencia. Por precaución, la policía tiene acordonado toda la zona que rodea la vivienda del autor del disparo.

Además, se espera que en los próximos minutos, llegue hasta este lugar un equipo negociador de la Guardia Civil para que puedan intervenir y comenzar a mediar con este hombre armado y que continúa atrincherado.

El herido por el disparo, un joven de 33 años de edad, sigue en estos momentos ingresado en el hospital y continúa muy grave.

La imagen del momento del suceso

Minutos más tarde, 'En boca de todos' mostraba una imagen tomada por uno de los vecinos en el que aparece un hombre con una escopeta en la mano y otro individuo tirado en el suelo.

Por otro lado, hemos podido hablar con Víctor, vecino y testigo del tiroteo. Aunque asegura que desconoce quién es el autor del disparo, si admite conocer a la víctima de 33 años: "Es un chaval que vive aquí de toda la vida, es buena gente", apuntaba. Respecto a lo ocurrido, asegura que desde su casa solo escuchó los gritos, pero que no pudo ver lo que ocurría con exactitud.