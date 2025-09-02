Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos
Sucesos

Un hombre se atrinchera después de disparar con una escopeta a un hombre tras una pelea de tráfico en Alfafar, Valencia

Un hombre se atrinchera tras disparar a un hombre tras una disputa en Alfafar, Valencia
Agentes de la Guardia Civil en Alfafar, Valenciacuatro.com
Compartir

'En boca de todos' comenzaba con un suceso que tiene en vilo a los vecinos de Alfafar, Valencia. Al parecer, la pasada noche alrededor de las 23:30 horas, varios hombres protagonizaban una fuerte discusión que terminaba con un disparo y uno de ellos gravemente herido. Tras este suceso, el autor del disparo con una escopeta se atrincheraba en su casa.

Un equipo del programa se desplazaba hasta la zona esta misma mañana y podíamos comprobar en directo el fuerte dispositivo policial situado alrededor de la vivienda del atrincherado en Alfafar, Valencia. Por precaución, la policía tiene acordonado toda la zona que rodea la vivienda del autor del disparo.

PUEDE INTERESARTE

Además, se espera que en los próximos minutos, llegue hasta este lugar un equipo negociador de la Guardia Civil para que puedan intervenir y comenzar a mediar con este hombre armado y que continúa atrincherado.

El herido por el disparo, un joven de 33 años de edad, sigue en estos momentos ingresado en el hospital y continúa muy grave.

La imagen del momento del suceso

Minutos más tarde, 'En boca de todos' mostraba una imagen tomada por uno de los vecinos en el que aparece un hombre con una escopeta en la mano y otro individuo tirado en el suelo.

PUEDE INTERESARTE
La imagen del momento del suceso
La imagen del momento del sucesocuatro.com

Por otro lado, hemos podido hablar con Víctor, vecino y testigo del tiroteo. Aunque asegura que desconoce quién es el autor del disparo, si admite conocer a la víctima de 33 años: "Es un chaval que vive aquí de toda la vida, es buena gente", apuntaba. Respecto a lo ocurrido, asegura que desde su casa solo escuchó los gritos, pero que no pudo ver lo que ocurría con exactitud.

Temas