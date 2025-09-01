Una joven de 16 años fue a comprar un refresco y desapareció: su familia sospecha de la expareja de la menor

Yanira vive en las Tres Mil Viviendas, Sevilla, tiene 16 años y lleva más de cuatro días desaparecida. Sus familia la busca de forma desesperada y tienen sospechas que detrás de su desaparición puede estar una expareja de la joven.

Todo ocurría el pasado 28 de agosto, Yanira salía con su madre de compras y al encontrarse con unas vecinas, Topacio, su madre, se quedaba hablando con ellas. En ese momento, Yanira aprovechaba para ir al quiosco a comprarse un refresco y desaparecía. En ese lugar, solo se encontraron su móvil y su pulsera tirados en el suelo.

La familia sospecha de la expareja de su hija porque aunque dejaron la relación hace un año, ambos mantenían su conflicto por mensajes desde entonces con insultos de todo tipo.

Hablamos con Topacio, madre de la desaparecida

Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta Sevilla para hablar con la familia de Yanira. La madre de la desaparecida comenzaba asegurando, que no está segura de si su hija se fue voluntariamente o no, pero tiene sus sospechas: "Yo creo que se la ha llevado su antigua pareja y quiero que me la devuelva", afirmaba.

Después de esta duras palabras, Nacho Abad planteaba a la madre de Yanira si cree que corre peligro su vida: "No lo sé, pero yo pienso que está retenida y si es que ella quiere estar con él, tiene 16 años y debe estar con su madre".

Sobre la relación que mantenía su hija con este chico, dejaba claro que era muy tormentosa: "La encerraba en la habitación, le prohibía que se maquillara y que incluso tuviera contacto conmigo".

Antes de finalizar la conexión, la madre de Yanira hacía un llamamiento y enviaba un mensaje a su hija desaparecida: "Tienes que volver a tu casa y si te has ido de manera voluntaria, tienes 16 años y tienes que estar en casa, te echamos de menos tu madre y tu hermano".