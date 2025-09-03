¿El centro sin ley de Hortaleza?: investigamos qué ocurre dentro del centro de acogida tras la violación a una niña de 14 años:

Un vecino de Hortaleza asegura que escuchó los gritos de la menor agredida sexualmente por un magrebí: "Me lo imaginaba"

La violación de una menor de 14 años por parte de un interno que se fugó de un centro de acogida en Hortaleza, Madrid, vuelve a poner en tela de juicio la situación de este tipo de centros en España. 'En boca de todos', que ha seguido este suceso muy de cerca, consigue un testimonio revelador de una exinterna de este centro madrileño.

María, que estuvo interna en el centro de Hortaleza, empezaba señalando que ha estado ingresada en dos ocasiones y que la segunda vez vivió un auténtico infierno. Aunque el centro tenía separado a los chicos y a las chicas por plantas, esta medida parecía no ser suficiente y María aseguraba que sufrían acoso: "Las chicas éramos acosadas, nos tocaban, te insultaban y nos hacían gestos obscenos".

En referencia a si alguna vez le han puesto una mano encima, esta exinterna indicaba que si: "Hubo un conflicto con una compañera y eso acabó en una pelea de ellos contra nosotras y existieron agresiones. Es más, yo acabé abandonando el centro tras otra agresión".

Después de confesar que tuvo que abandonar el centro tras una enfrentamiento, también desvelaba, que una compañera le contó que había sufrido una agresión sexual: "Llegó a haber una agresión sexual en un parque cercano. A nosotros los propios educadores nos aconsejaban no ir y nos avisaban que no podían hacer nada".

El incidente por el que María abandonó el centro de acogida

Tras unas de las salidas que se suelen producir durante los fines de semana, María vuelve al centro y uno de los internos que había esnifado disolvente, se acerca invadiendo su espacio y la realiza tocamientos. Ella se lo comenta a su pareja que acude a este centro y tras un conflicto, la indican que es mejor que no vuelva, porque corre el rumor de que le puede pasar algo.

Después de estas palabras, Nacho Abad estallaba y afirmaba: "Es alucinante, como en los colegios, el culpable gana y se tiene que ir la víctima que eres tú, a la que han acosado, tocado y han faltado el respeto".

¿Mayores de edad en el centro?

Por último, María asegura, que algunos inmigrantes entran en este centro de acogida de Hortaleza diciendo que son menores cuando en realidad no lo son y que muchas veces los propios trabajadores lo saben: "Llegó una chica nueva que tenía canas y arrugas, el educador comentó que podía haber hecho la comunión con ella".