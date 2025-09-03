Un agente de la Guardia Civil y el tío de Marc Márquez arrestados por un asesinato ocurrido en 2022

Marc Márquez conoce a Marc Márquez, su rápido tocayo perruno

Compartir







La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tras más de tres años de investigaciones han detenido a el tío de Marc Márquez y a un agente de la autoridad por el asesinato de un contrabandista. El crimen se produjo el 25 de enero de 2022 en una zona prácticamente inaccesible situada en los montes de Lleida.

Quico Alsedo, periodista de 'El Mundo', recordaba cómo fue este asesinato: "La víctima es un contrabandista de 61 años que estaba trabajando en una finca y de pronto recibe un disparo mortal en el pecho realizado a más de 100 metros de distancia". Tras este suceso, las autoridades comienzan a investigar a su entorno cercano.

¿Qué relaciona al tío de Marc Márquez con este asesinato?

El periodista también explicaba, que la policía al investigar el entorno cercano de este contrabandista, averiguan que el tío de Marc Márquez es íntimo amigo del hombre asesinado: "Era uno de sus mejores amigos", apuntaba. Sin embargo, no comentaba por qué esto le había llevado a ser detenido.

En referente a la investigación, Quico Alsedo señalaba, que no puede entrar en detalles y que hay muchas cosas que no puede contar. Aún así, el periodista si especificaba cuál era el móvil del crimen: "Es una persona que hay que eliminar porque esta misma persona es peligrosa, es decir, un ajuste de cuentas".

Tras estas declaraciones, Nacho Abad ampliaba la información y añadía un dato del que se acababa de enterar: "Si tu miras en la prensa, la mudanza de Marc Márquez de Cervera donde vivía a Madrid fue en enero-febrero del 2022, justo cuando se comete este crimen", decía el presentador.