El exasesor de Ábalos anuncia que donará el dinero de la querella contra Claudia Montes a huérfanos de la Guardia Civil

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, se derrumba tras unas palabras de apoyo de Sonia Ferrer: "Son muchos meses viendo sufrir a mi familia"

Compartir







Claudia Montes salió a la luz como una de las mujeres de Ábalos que apareció en los informes de la UCO. Ella misma admitía, que en los mensajes desvelados con Koldo, había mensajes obscenos y declaraba en nuestro programa que preparaba una batalla judicial contra Koldo García. A continuación, él también reaccionaba, anunciando también medidas legales contra Miss Asturias 2017.

La última información que supimos de Koldo García, son unos mensajes que publicó 'OKDiario' en los que se afirmaba que el exasesor de Ábalos había pagado hasta 8.500 euros a Miss Asturias, información que ella negaba por completo: "Es mentira". Sin embargo, esta misma semana conocíamos, que Koldo va a donar a huérfanos de la Guardia Civil lo que recaude de su querella contra Miss Asturias.

La reacción de Miss Asturias a las palabras de Koldo García: "Yo no me lo creo"

Este último movimiento, no ha sentado nada bien a Claudia Montes, que nada más conectar en directo con 'En boca de todos' explicaba: "Soy nieta y biznieta de guardias civiles y Ábalos lo sabía. Está usando esta estrategia para ganarse a la gente, yo no le creo nada y si quiere donar algo que done el dinero que supuestamente ha robado".

Por otro lado, Miss Asturias 2017 ha señalado, asegura que todo es una estrategia procesal para debilitar la acusación querellándose contra uno de los testigos principales, en este caso, ella misma: "Estoy completamente segura de mi inocencia y pediré que se condene en costas dada la temeridad con la que se ha puesto la querella", dejaba claro Claudia Montes.

Finalmente, la examiga de Ábalos, asegura estar en constante comunicación con los agentes de la UCO: "He encontrado más pruebas y estoy colaborando con ellos y con la justicia".