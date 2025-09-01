Madrid ha pedido que el presunto violador sea deportado y el Gobierno llama a "no criminalizar colectivos"

Cómo utiliza Vox las agresiones sexuales para su discurso antiinmigración

MadridEl centro de primera acogida de menores del distrito madrileño de Hortaleza se encuentra de nuevo en el punto de mira. Dos encapuchados agredieron este domingo a dos de los residentes. Ocurre después de que una menor de 14 años denunciase que había sido violada por un joven de origen marroquí residente en este centro, informa en el vídeo Raquel Duva.

Agentes de la Policía Nacional mantenían la vigilancia este lunes en las inmediaciones del centro. En el interior, los menores se encuentran recluidos y no han salido a la calle por seguridad tras un fin de semana conflictivo. "En la noche de ayer unos encapuchados asaltaron y golpearon a unos menores en las inmediaciones del centro", explicaba el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Uno de los adolescentes agredidos tuvo que ser hospitalizado tras recibir la paliza. Los autores le golpearon brutalmente y le dejaron convulsionando en el suelo antes de darse a la fuga. Martín ha avanzado que "la Policía Nacional ya está investigando la cuestión" y ha añadido que el Gobierno no piensa pasarlo por alto: "Confiamos en poder resolverla y vamos a tener tolerancia cero con la persecución y criminalización de colectivos vulnerables".

Una joven de 14 años denunció haber sido violada por un menor del centro

Los hechos se han producido después de que una niña española de 14 años denunciase haber sido violada por uno de los residentes de este centro. La agresión habría ocurrido la madrugada del viernes al sábado. Fue una vecina la que escuchó sus gritos pidiendo auxilio. La encontraron en shock, medio desnuda y ensangrentada, en un parque al lado de las instalaciones.

Según su declaración, había ido a acompañar a una amiga porque ella había quedado con un residente del centro. El joven acudió al encuentro con otro menor, les dejaron solos y ante la negativa de la pequeña a mantener relaciones con él, el residente la arrastró presuntamente hasta unos arbustos donde la agredió sexualmente.

La Comunidad de Madrid pide la deportación del agresor

La propia abuela de la víctima se encontró con la impactante escena cuando salió a buscarla tras horas sin conocer su paradero. El presunto agresor, de 17 años y origen marroquí, intento darse a la fuga pero fue detenido y ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Está tutelado por la Comunidad de Madrid, que ha pedido que sea deportado y reagrupado con su familia. El delegado del Gobierno también se ha mostrado contundente sobre la violación: "Toda nuestra repulsa y queremos felicitar a la Policía Nacional porque desde un primer momento se identificó y se detuvo al agresor". Según los datos facilitados en la mañana de este lunes, se han denunciado 256 violaciones en la región capital en lo que va de año.