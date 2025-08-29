Entre las víctimas están numerosas personalidades del país, incluida la primera ministra, Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: 32.000 hombres publicaban fotos íntimas de sus esposas en un grupo de Facebook sin consentimiento

RomaHace tan solo unos días la Policía italiana ordenaba el cierre de un grupo masivo de Facebook en el que 32.000 individuos compartían fotos íntimas de sus novias y mujeres sin que ellas tuvieran conocimiento. Con la sociedad italiana aún en shock, miles de mujeres de todo ámbito, incluida la primera ministra Meloni, denuncian ahora haber sido víctimas de otra página que existe desde 2005 y que está dedicada exclusivamente a este contenido sexual ilícito, informa en el vídeo Marina García.

El foro, que ya ha sido cerrado tras centenares de denuncias, ofrecía además la posibilidad de comentar con otros hombres fotos de mujeres de toda Italia. Lo hacían de manera explícitamente sexual, violenta y humillante. Algunas eran personajes públicos como políticas, actrices, presentadoras de televisión o influencers, pero también mujeres anónimas.

Vertían comentarios violentos en fotos editadas para ser explícitas

“Estos animales las están comentando con frases obscenas”, se lamenta la eurodiputada Alessandra Moretti acerca de sus fotos en el foro. Como ella miles de mujeres italianas de todos los ámbitos. Los abusadores cogían imágenes íntimas sacadas sin permiso o incluso las robaban de redes sociales y posteriormente las modificaban para hacer parecer explícitas.

Desde la primera ministra Giorgia Meloni a actrices, influencers o mujeres anónimas. Tecleaban su nombre en internet y descubrían con horror fotos editadas o de cuya existencia no sabían nada rodeadas de comentarios violentos. “Es terrible ver una foto mía personal con comentarios sexistas”, cuenta una conocida periodista.

La página contaba con 800.000 inscritos y existía desde hace 20 años. De hecho, algunas mujeres la habían ya señalado, pero solo ahora, tras miles de testimonios de las víctimas y denuncias a la Policía ha podido ser cerrada y destapada. Ese famoso foro se alojaba en el portal 'Fica'. Hace solo unos días se cerró en Facebook la comunidad 'Mia Moglie', con 32.000 miembros que directamente compartían vídeos de sus propias parejas.

Las italianas se muestran "hartas de la misoginia" y pronostican un nuevo 'Me too'

Ahora las víctimas, muchas de ellas con un gran altavoz, lo denuncian con vídeos en las redes. “Nos despojan de la propia dignidad y privacidad”, apunta otra periodista. "Nuevo porno" o "misoginia colaborativa”: se acumulan los calificativos para esta violencia sexual digital. “Es una máquina diabólica que alimenta la lógica del rebaño”, sostenía una informadora de televisión.

En cualquier caso, es un delito penal y la Policía ya está investigando. Las víctimas pronostican ya un nuevo 'Me too', el movimiento que destapó centenares de abusos y conductas machistas en los círculos más cerrados de Hollywood, salpicando incluso a grandes fortunas. Pero, para que eso pueda ocurrir y la culpa caiga en quien lo merece, ellas animan al unísono a denunciar.