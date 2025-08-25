Aún no hay detenidos pero sí varias investigaciones que podrían terminar con el arresto de los miembros más activos

MilánItalia está en shock por un escándalo sexual masivo que implica a más de 32.000 hombres. Se dedicaban a colgar imágenes íntimas de sus esposas o parejas sin consentimiento en un grupo de Facebook. Los comentarios del chat se dedicaban a sexualizarlas y, en muchas ocasiones, a incitar fantasías violentas. No hay ningún detenido pero sí varias investigaciones en curso.

Meta ya ha cerrado la comunidad en la red social pero grupos feministas se muestran preocupados porque los actos delictivos se trasladen ahora a nuevos grupos o a otras plataformas. Dicen que es solo la punta del iceberg de la violencia digital que sufren las mujeres en Italia.

Mujeres presentadas como objetos por sus propios novios

Los integrantes del grupo publicaban fotos que sacaban a sus parejas sin que ellas lo supieran, aprovechando que estaban dormidas o distraídas. Generalmente, ellas llevan poca ropa en las imágenes, que iban acompañadas de comentarios poco agradables. "Ella duerme y yo miro. ¿Qué le harías a mi esposa? ¿Qué le haríais si la encontraseis así?", escribía un usuario incitando a fantasías sexualizadas y violentas.

"Primera publicación, primer detallito de mi amada esposa. ¿Qué les parece? ¡Qué locura! Fotos completas si la foto llega a 200 comentarios", arrancaba otro usuario. Los me gusta eran cosa sencilla en una comunidad de más de 32.000 hombres. Subían esas imágenes a escondidas con comentarios que negaban el derecho al pudor y al consentimiento femenino: "¿Por qué se avergüenza? Por lo general a las mujeres les gusta mostrarse", ponía otro miembro.

La violencia de género, aún normalizada por muchos hombres

El grupo se llamaba 'Mia Moglie', 'mi esposa' en italiano, y llevaba en activo casi siete años, desde 2019. Era público, por lo que cualquiera podía acceder a él. Las fotos robadas, los comentarios violentamente sexistas y la falta de consentimiento de las parejas hicieron saltar las alarmas de otros usuarios. Tras una denuncia, Meta eliminó el chat. Ahora colectivos políticos y feministas presionan a la empresa para que vigilen posibles reaperturas.

El caso recuerda a Gisele Pelicot, la mujer francesa que fue violada por decenas de hombres sometida y drogada por su marido. La cobertura mediática internacional que tuvo ese juicio ha potenciado la atención al caso italiano. Resalta el hecho de que hay numerosas comunidades masculinas que todavía refuerzan y normalizan la violencia. De momento, no hay detenciones, pero sí investigaciones en curso que podría terminar con los administradores y miembros más activos detenidos.