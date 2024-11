Gisèle Pélicot, visiblemente agotada en la recta final del juicio: “Me sentí condenada a muerte”

Gisèle Pélicot ha usado sus últimas palabras para denunciar que vivimos en una sociedad machista y patriarcal que banaliza la violación. Ella, quien confesó que ahora es una mujer totalmente destruida, no ha renunciado al apellido porque dice que tiene nietos y no quiere que se avergüencen del apellido. La víctima espera que en unos años, cuando oigan Pélicot, se acuerden de ella y no de su marido Dominique, según informa Laia Fores.