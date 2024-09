Comienza en Francia el juicio contra un hombre que drogaba a su mujer para que la violasen 51 desconocidos

Gisèle P. empezó hace unos años a tener pérdidas de memoria, pero no fue hasta el año 2020 cuando descubrió la causa que había detrás. Su marido, Dominique Pelicot, estuvo mezclando somníferos en su comida y bebida para dejarla en un estado de seminconsciencia antes de las violaciones -que estuvieron realizando decenas de hombres- durante casi una década.

Entre las normas que tenían que cumplir para ir a la casa eran no oler a perfume ni a tabaco, tener las manos calientes, desvestirse en la cocina y no despertarla. La mujer sufre estrés postraumático, no recuerda nada de las violaciones y tiene cuatro enfermedades de transmisión sexual. Tras el arresto del marido, se le implicó en otros dos casos sin resolver: un asesinato y violación en París en 1991 y un intento de violación en 1999. Este último sí lo admitió tras aparecer restos de su ADN.