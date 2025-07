Los juzgados ha sido el lugar elegido por la jueza para efectuar la entrega del hijo menor

Imputan a Juana Rivas por la sustracción de su hijo menor y el hermano mayor se querella contra el padre

GranadaDaniel, el hijo pequeño de Juana Rivas, ha sido entregado a su padre. A partir de ahora, vivirá con él en Italia, donde todavía tiene pendiente un juicio por malos tratos. El encuentro ha sido mucho más discreto y tranquilo que el del pasado miércoles, según informa Patricia Vázquez.

Daniel ya está con su padre y se espera que vuelen hacia Italia esta misma tarde. Según el abogado de Francesco Arcuri, el niño ha salido feliz y contento de la mano de su padre de estos juzgados, el nuevo punto de encuentro fijado por la jueza para evitar la exposición mediática.

La decisión se ha retrasado durante una hora y media porque la jueza estaba esperando que se resolvieran las medidas cautelares pedidas por el hijo mayor en la querella presentada contra su padre y la psicóloga de este. Hasta ese momento, Juana ha podido acompañar a su hijo. Después, se ha despedido y ha abandonado estos juzgados sola con su abogado.

El juzgado rechaza las medidas cautelares solicitadas por el hijo mayor

A primera hora de la mañana, los juzgados de Granada han estado cercados y con un enorme dispositivo policial y mediático. A las 09:00 horas, Juana Rivas ha llegado en un coche conducido por su abogado. No estaban ni sus asesores ni sus acompañantes habituales. Los cristales tintados del vehículo no han dejado ver si el menor estaba dentro pero todos intuían que sí.

Media hora después, ha llegado Francesco Arcuri con su letrado. Los juzgados ha sido el lugar elegido por la jueza para efectuar la entrega del hijo menor. Todo ha estado dispuesto para que el niño no quede expuesto públicamente como ocurrió el pasado martes. En el interior de los juzgados han estado casi dos horas esperando hasta que el juzgado ha rechazado finalmente las medidas cautelares solicitadas en la querella que ayer presentó el hijo mayor contra su padre. En la denuncia se pedía que se suspendiera la entrega.

Arcuri y Daniel se han marchado de los juzgados en un coche

Después, Juana Rivas se ha despedido de su hijo y se ha marchado de los juzgados. El menor se ha encontrado con su padre minutos después y ha sido acompañado de un equipo de especialistas. A las 12:15 horas han salido Arcuri y Daniel en un coche a gran velocidad y en dirección contraria para despistar a los medios.

Se han marchado escoltados por un furgón de la Policía Nacional y un patrullero de la local. Ha terminado así una mañana de infarto, otro capítulo más de este complejo caso que estalló hace nueve años. Casi una década de recorrido judicial y denuncias cruzadas con Francesco Arcuri por la custodia del menor. Todo con un foco mediático.

El caso de Juana Rivas, una lucha que comenzó hace nueve años

En 2016, una Juana Rivas destrozada viajaba desde Italia a Granada con sus dos hijos con el objetivo de alejarlos de su padre Francesco Arcuri. "Es que él es un maltratador", dijo. Arcuri respondió y denunció por primera vez a Juana Rivas por sustracción de menores, siete años después de que el fuera condenado por lesiones en el ámbito familiar.

Ganó esta batalla judicial. Una sentencia ordenó que los dos niños volvieran con su padre a Italia, pero esto no ocurrió. "Perdonarme pero no puedo entregarlos", confesó. No hasta el verano de 2017. Tras un largo mes de huida, Juana entregó a los dos pequeños. Es condenada a cinco años de prisión y a seis sin la patria potestad. En 2021 recibe el indulto y le llega la segunda victoria cuando Gabriel, su hijo mayor, decide irse con ella.

Desde entonces, este joven no ha dejado de luchar para que ocurra lo mismo con su hermano Daniel, de 11 años. Han pasado nueve largos años y ahora se repite la misma historia tras las vacaciones de Navidad. Juana no devuelve a Daniel, alega que con su padre corre peligro pero acaba entregándolo. El próximo 18 de septiembre, Francesco Alcuri debe declarar en Italia por otra denuncia por presuntos malos tratos a sus hijos.