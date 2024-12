Cuando se ha conocido que Francesco Arcuri, ex marido de Juana Rivas va a ser procesado, su hijo mayor, de 18 años, que vive en España con su madre, pide ayuda para su hermano pequeño. "Él sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16 años", dice. Advierte de que su padre no es capaz de controlar su ira y teme por la vida de su hermano Daniel, de solo 10 años. "El se siente en riesgo de muerte", alerta, "yo me he sentido en riesgo de muerte y mi reflejo lo veo en él".