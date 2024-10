La historia de Olga González: una mujer madrileña maltratada que está atrapada con sus hijos en Inglaterra

La española también ha pedido protección a las autoridades británicas. De nuevo, se lo denegaron: "Me dijeron que me volviera a mi casa, y yo les he dicho: 'pues que venga un guardia a vivir a mi casa', y me dijeron que no", comenta Olga al equipo de Noticias Cuatro. La víctima se siente totalmente desamparada: "Me han estado llamando dos, tres veces, preguntándome si tenía una clase de papeles, pero ya no se han ocupado de mi".