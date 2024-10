Se libran de la cárcel los empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia

Los empresarios condenados por prostitución de menores no irán a la cárcel. La Audiencia Provincial de Murcia ha revisado la condena que hace un mes se les impuso a todos ellos y que evitó que fuesen a prisión. Ellos eran los clientes de una red de explotación sexual que operaba hace una década en Murcia . Todavía queda por saber si alguna de las mujeres tendrá que ir a la cárcel.

Gritos y abucheos a los cabecillas y clientes de una red de explotación sexual a menores. Los empresarios condenados por pagar a menores a cambio de sexo a menores no irán a la cárcel tras revisar la sentencia en la segunda sesión. Las chicas tenían entre 14 y 17 años y eran captadas en colegios y discotecas. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá esta suspensión.

El Tribunal ha acordado seguir suspendiendo la pena a todos los clientes de la red, incluso para el que tiene cinco delitos y acumula dos años y medio de prisión en total. El fiscal José Francisco Sánchez Lucerga solo se ha opuesto a la de J.C.A, quien acumulaba la mayor pena con 25 meses de cárcel tras reconocer los cinco delitos de prostitución de menores. En este caso, el representante del Ministerio Público ha anunciado que presentará un recurso y la suspensión de la pena no es firme.

El representante del Ministerio Público ha recordado que este caso motivó la reunión de la junta extraordinaria de fiscales. Ahí comprendieron que “hay determinados supuestos en los que la suspensión de la pena no debe operar”, como en los casos donde hay múltiples penas y en casos de clientes con hasta cinco delitos. En el Palacio de Justicia se ha reunido una veintena de personas al grito de “Esto no es Justicia, es impunidad”, “Las niñas no se venden, las niñas se defienden”, “Eran menores, empresarios violadores” y “Jueces y fiscales, cómplices”.