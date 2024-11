La voz de las mujeres que lograron sobrevivir a la violencia de género: “Yo salí y muchas más”

Aura llevaba 4 años con su pareja, pensaba que lo conocía, hasta que un día su vida cambió. “Cuando me vio sola, cuando ya no tenía a quién acudir, fue cuando me golpeó por primera vez”, cuenta. El machaque empezó de forma muy sutil, “detalles desmesurados, muchas atenciones”, explica, “al principio son así de sutiles, no te das cuenta”.