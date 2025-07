Daniel ha salido junto a su hermano mayor y sin la presencia de su padre

El hijo mayor de Juana Rivas pide ayuda para su hermano: "Se siente en riesgo de muerte"

GranadaJuana Rivas no ha entregado a Daniel, su hijo menor, a su expareja y padre del menor, Francesco Arcuri, que ha viajado hoy hasta Granada. El Tribunal Constitucional había rechazado su recurso y las medidas cautelares, según informa Patricia Vázquez. Pero el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acordado aplazar la entrega al viernes a la espera de que la Justicia italiana decida sobre los casos pendientes del progenitor.

El menor -que ha estado asistido por psicólogos a su llegada- volverá este martes con su madre hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales italianos. La directora del Centro de Información a la Mujer de Maracena, Paqui Granados, había cuestionado la decisión del Constitucional por poner en riesgo la seguridad del menor.

Daniel ha salido junto a su hermano mayor y sin la presencia de su padre. Francesco Arcuri ha salido solo y se ha ido en el coche de su abogado. Según los tribunales, van a esperar a agotar todos los recursos y a que la Justicia italiana decida sobre esos casos pendientes.

El menor ha llegado esta mañana entre lágrimas

De espaldas y rodeada de los suyos, Juana Rivas ha llegado al punto de encuentro familiar de Granada para entregar a su hijo a su padre. Unos pasos adelante, caminaba el menor de 11 años que iba a irse con su progenitor a Italia. Abatida, tras una melé de periodistas que la seguían, a Rivas le ha acompañado Paqui Granados, la que lleva aconsejándola desde que comenzó el caso. El menor, llorando a las puertas del punto de encuentro, ha manifestado el miedo que le producía la vuelta con su progenitor.

Franceso Arcuri ha asegurado que lleva siete meses sin escuchar la voz del menor: “Tengo ganas de abrazarle, volver a casa y a nuestra vida”. Después de entregar a su hijo en el punto de encuentro, una ambulancia se ha llevado a Juana Rivas. A Rivas no le ha quedado más remedio que dar a su hijo después de que el Tribunal Constitucional anunciase esta mañana que no admitía las medidas cautelares que había solicitado Rivas para que se suspendiera la entrega. Hasta que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha decidido aplazarlo hasta el viernes.

¿Por qué había desestimado el Constitucional la petición de Rivas?

Lo hace porque el caso está aún en apelación y porque no aprecia que afecte a derechos constitucionales. El Juzgado de Familia había desestimado la última petición de Rivas de escuchar al menor antes de ejecutarse la resolución italiana que exige la vuelta del niño con el padre.

Esta decisión estaba tomada "no porque no tenga éste una edad adecuada o suficiente juicio" o "porque no deba ser oído un menor en relación con las medidas que le afectan, sino porque la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar".

Juana Rivas tenía que haber devuelto a su hijo las pasadas navidades

"Se estima que la ejecución del decreto del Tribunal de Apelación de Cagliari que concede al padre la guarda y custodia sobre el menor y ordena la restitución del mismo a su país de residencia habitual, no es contraria al orden público español ni al superior interés" del niño, según el Constitucional. Pero, al final, Juana Rivas podrá estar con su hijo hasta el viernes.

Juana Rivas tenía que haber devuelto a su hijo las pasadas navidades, pero no lo hizo. Hace ocho años, el mismo Juzgado de Instrucción dictó algo similar y la madre tuvo que entregar sus hijos a su padre. Por aquel entonces, los niños tenían 11 y tres años. El mayor eligió vivir con su madre cuando cumplió 16 años. Rivas fue condenada a prisión en su día por sustracción de menores, pero fue posteriormente indultada.