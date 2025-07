La inquietud aumenta entre los migrantes como Abdelhay y Abdelkrim, unos migrantes que trabajan en el campo

Cuarta noche de incidentes en Torre Pacheco: 13 detenidos, 120 identificados y prisión provisional para el agresor de Domingo

Torre PachecoEl temor crece en Torre Pacheco ante lo que pueda ocurrir con el llamamiento para ‘la cacería de migrantes’ que ha hecho un grupo de ultras violentos. Según informa Jéssica Ruiz, Lucía Sánchez y Mar Magro, cerca de 120 agentes de la Guardia Civil estarán preparados para disuadir cualquier posible enfrentamiento que se pueda dar esta noche. Algunos vecinos magrebíes aseguran que están muy preocupados porque se trata de una auténtica cacería contra ellos tras el caso de Domingo. Necesitan que esta violencia termine.

La inquietud aumenta entre personas como ella, una chica de 26 años que llegó a la localidad cuando tenía tres meses: "Llevó aquí toda mi vida". Desde pequeña, se ha topado con muchas dificultades para integrarse en la sociedad: "Al ponerme el hiyab va habiendo problemas en el instituto".

Abdelhay y Abdelkrim, dos migrantes que viven entre miradas y prejuicios

Como ella, Abdelhay y Abdelkrim viven a diario entre miradas y prejuicios. Llevan 22 y 12 años viviendo en España y trabajando en el campo. "Vengo aquí para empezar de nuevo", reconoce uno de ellos. Ellos se sienten indignados con lo que está sucediendo en el pueblo. "Hay gente que te mira mal", apunta.

Quieren que el agresor de Domingo lo pague pero están muy cabreados porque ellos no quieren violencia. Son algunos de los cientos de ciudadanos que se preparan para la manifestación organizada por grupos de ultra violentos que han hecho un llamamiento para ‘la cacería de migrantes’.

Ellos son la otra cara de la historia. “Por el racimo que pueda sufrir mi hija o mi marido no quiero que se arrime al pueblo”, confiesa una mujer española que está casada con un marroquí. Después de cuatro noches de altercados, piden justicia por algo que no han hecho. “Por culpa de tres delincuentes estamos pagando todos. Ahora que no nos metan a todos en el mismo saco”, afirma una joven. La manifestación convocada para las 20:00 horas de la tarde no está autorizada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Hassan sintió miedo con el ataque racista al kebab que gestiona desde hace 10 años

El ataque racista a un kebab en la periferia de Torre Pacheco deja imágenes de violencia desmedida y gratuita. Hassan, que gestiona el restaurante desde hace 10 años, no logró cerrar a tiempo. Dice que pasaron miedo y que se olvidó de todo lo material para ponerse a salvo.

Los dueños del local intentaron cerrar la persiana, pero los encapuchados la levantaron y no les quedó más remedio que huir. “Hemos dejado todo, no me importaba nada en ese momento, no me importaba ni el dinero ni los muebles ni nada”, reconoce Hassan. Fueron momentos muy tensos para él: “Miedo, miedo, miedo porque hemos corrido por la vida, para escaparnos, para estar vivos”.

Hassan descarta abrir su local hasta que todo vuelva a la normalidad

Salieron por la puerta de atrás y se resguardaron en un local vecino. “Hemos estado ahí un buen rato y hemos salido para ver cómo estaba”, recalca. Fue un asalto que duró apenas unos segundos, pero que dejó muchos daños en el local. “Destrozaron todo en 10 segundos que es lo que pasó”, lamenta.

Unos minutos antes, ya le habían amenazado: “Pasaron, nos echaron gas pimienta y nos dijeron 'moros, cerrad, que hoy no se trabaja'”. Hassan cree que los asaltantes no eran habitantes del pueblo, con los que tiene muy buena relación. “No creo que sean de aquí, del pueblo porque cuando venían ya decían 'este es un kebab, seguro que es de un moro o algo así'” recuerda. Aún con el susto en el cuerpo, no ha arreglado nada de los desperfectos: “Desde entonces está igual, no he tocado nada”. Teme nuevos ataque y descarta abrir hasta que vuelva todo a la normalidad.