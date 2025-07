El principal agresor de Domingo, el hombre de 68 años que recibió una brutal paliza, ha sido detenido en Rentería

Torre PachecoTres detenidos por la brutal paliza a Domingo y otros tres arrestados en las últimas horas en una noche que parecía tranquila en el pueblo. La última detención de la Guardia Civil ha sido la del principal agresor del hombre mayor que recibió una paliza. Ha sido arrestado en Rentería cuando trataba de huir a Francia hasta que los agentes comprobaron que pesaba de él una orden de búsqueda y captura. Ya se ha acordado la prisión provisional y sin fianza.

Las tres personas arrestadas ayer iban con unos 40 encapuchados que decían que iban a defender su barrio pero que, a quien tenían enfrente, era en realidad a la Guardia Civil. Fueron identificadas 120 personas, algunas de ellas portando armas o elementos punzantes.

Son varias las organizaciones que han hecho un llamamiento para una manifestación ilegal. Los agentes hacen un doble trabajo que tiene que ver con la monitorización de las redes sociales, con los operativos sobre el terreno y con el control de las vías de acceso a Torre Pacheco para impedir que cualquiera con armas blancas o con bates de beisbol pueda acceder a la zona.

En las imágenes que llegan de Torre Pacheco se ve cómo muchos van con la cara tapada. Pero, ¿es legal hacerlo en una concentración en España? Hay países como Alemania, por ejemplo, que tienen completamente prohibido desde una perspectiva penal que se ejerza el derecho de manifestación con la cara tapada. Te expones a un año incluso de prisión.

En España, la Ley de Seguridad Ciudadana dice que no se puede impedir tu identificación, pero no se habla textualmente de eso. Sí que es cierto que hay algunas prohibiciones específicas, para los transportes o los hospitales, pero tienen más que ver con la prohibición en espacios públicos del uso del burka que con prohibir el derecho de manifestación si lo ejerces con la cara tapada.

Cuarta noche con enfrentamientos en Torre Pacheco

En Torre Pacheco han vivido la noche más tranquila de los últimos cuatro días con los vecinos confinados en sus casas y los negocios bajando la persiana antes del anochecer. Según informa Jéssica Ruiz, desde las 20:00 horas de la tarde, las calles estaban prácticamente vacías. A pesar de eso, la presencia policial se vio reforzada con 90 guardias civiles que trabajaron en conjunto con la Policía Local de Torre Pacheco.

En las imágenes se ve cómo disparan bengalas con la cara tapada de forma amenazante. Un centenar de jóvenes, en su mayoría de origen magrebí, vuelve a tomar las calles de Torre Pacheco. Esperan a los ultras que este domingo asaltó un establecimiento de kebabs, un enfrentamiento que finalmente no se ha producido.

Los imanes de las cuatro mezquitas hacen un llamamiento a la calma

Agentes antidisturbios se acercan a un callejón y cargan disparando bolas de goma. Acorralan al grupo de magrebíes y consiguen dispersar la concentración a tiempo sin que haya heridos. Los migrantes, muchos de ellos de segunda generación, son un tercio de los 40.000 habitantes que tiene la localidad.

Los imanes de las cuatro mezquitas del municipio y algunos líderes vecinales han hecho un llamamiento a la calma: "Gente delincuente no la queremos. No queremos gente que agrede a un anciano y la Policía está haciendo su trabajo". Una tranquilidad tensa que se extiende por Torre Pacheco mientras a los residentes se les pide que no salgan de sus casas. Anoche, decenas de chicos fueron identificados y al menos tres de ellos fueron detenidos.