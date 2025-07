'Cacería contra inmigrantes' en Torre Pacheco, Murcia, tras la paliza a un vecino de 68 años

Las calles de Torre Pacheco se convierten en una 'cacería contra inmigrantes' tras la brutal agresión a un vecino de 68 años

"Vamos a deportar a todos. Se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", dice el líder regional de Vox

Compartir







Las calles de la localidad murciana de Torre Pacheco se convirtieron este viernes en una 'cacería contra inmigrantes' tras la paliza sufrida por un vecino de 68 años en plena calle, por parte de tres jóvenes presuntamente de origen magrebí, este pasado miércoles, según informa Nuria Gutiérrez.

Los altercados se produjeron tras la concentración convocada frente al Ayuntamiento, en la que participaron unas 2.000 personas. La Policía Local se vio desbordada y hubo que desplegar patrullas de la Guardia Civil para frenar esta violencia alentada también por grupos xenófobos. Los enfrentamientos se saldaron sin ninguna denuncia ni detención.

Podemos pide que Torre Pacheco no sea "una zona de guerra de bandas"

La diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha advertido de que el municipio de Torre Pacheco "no puede convertirse en una zona de guerra de bandas de extrema derecha" y ha condenado la "salvaje" agresión al hombre.

"Trasladamos toda nuestra solidaridad a la víctima y su familia y exigimos el máximo castigo a los culpables, vengan de donde vengan", ha declarado Marín, que ha condenado, igualmente, "la manipulación de la ultraderecha, que de nuevo salen como buitres cada vez que hay una desgracia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Ante la convocatoria de una manifestación por parte Vox y de varias organizaciones "neonazis", la portavoz morada reclamó a la Delegación del Gobierno que actuase de forma preventiva y prohibiese estas concentraciones violentas "para proteger la seguridad y la convivencia de todos los pachequeros".

Vox "deportará a todos los inmigrantes que hayan venido a delinquir"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado este sábado en Torre Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad' junto al equipo provincial del partido, donde ha lanzado un mensaje firme contra la inmigración irregular y la inseguridad que generan las políticas del bipartidismo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Antelo ha recordado que hoy se cumple un año desde que abandonó la Vicepresidencia del Gobierno autonómico "por negarnos a seguir financiando la inmigración ilegal y a seguir siendo cómplices de los gravísimos problemas que está causando en nuestros barrios y en toda la sociedad".

"Ese día dejamos claro al Partido Popular que Vox no colaboraría nunca con la inmigración ilegal y que donde Vox gobierna, no se financia a los ilegales. Nos fuimos de ese Gobierno porque para nosotros esto no es negociable: es una cuestión vital y nuclear, para la Región de Murcia y para toda España", ha afirmado.

El líder regional de Vox ha señalado que las advertencias que hizo su partido entonces "se están cumpliendo", al ver cómo la inmigración ilegal que financian PSOE y PP "es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, que agrede a los homosexuales, que viola a nuestras hijas".

"No queremos gente así en nuestras calles ni en nuestro país. Los vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", ha subrayado.

A renglón seguido, Antelo ha lamentado que municipios como Torre Pacheco estén en riesgo de convertirse en el 'Molenbeek' de la Región de Murcia por culpa de las políticas del bipartidismo. "Ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y les devolveremos una España decente, una España sin inmigración ilegal, donde los mayores puedan pasear con tranquilidad, las mujeres sin miedo y los homosexuales sin ser agredidos por quienes no respetan nuestra cultura".