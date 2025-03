José Daniel estuvo en Guantánamo dos semanas , que a él le parecieron años, sin apenas comer, sin poder dormir, ni comunicarse con su familia, hasta que lo mandaron de vuelta a Venezuela en un avión. “Me mandaron a Guantánamo y fue peor”, relata, “estuve 15 días y para mí fueron 15 años”, explica mientras confiesa que “intentó matarse como seis o siete veces". "Legalmente no puedes , porque no puedes ni siquiera eso”, confiesa.

"No sabía ni de mis padres. Con la misma broma, se te quedaba en la cabeza el qué iba a pensar la gente, pero estaba contento porque ya no estaba preso, independientemente de empezar en Venezuela o no. Yo sabía que me iba a levantar", reconoce este joven con ganas de empezar de cero una nueva vida que con 30 años está intentado construir.